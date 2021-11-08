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Военнослужащие стран ОДКБ начали учения «Нерушимое братство — 2021» в Татарстане

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 09:25
Армия
Военнослужащие стран ОДКБ начали учения «Нерушимое братство — 2021» в Татарстане
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Казань, 8 ноября. Крупные учения «Нерушимое братство — 2021» военнослужащих стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) стартовали на полигоне Казанского высшего танкового командного училища.

Маневры сил ОДКБ в Татарстане имеют миротворческую направленность и пройдут в два этапа. Их завершение планируется 12 ноября, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

«В ходе учения «Нерушимое братство — 2021» войска округа продемонстрируют возросшую выучку в масштабе сил ОДКБ в рамках очень востребованной темы — постконфликтного урегулирования», — заявил командующий ЦВО Александр Лапин, который руководит маневрами.

В учениях задействованы около 1,7 тысячи бойцов миротворческих подразделений из России, Армении, Белоруссии, Таджикистана, Казахстана и Киргизии, а также порядка 300 единиц вооружения и техники, в том числе вертолеты Ми-24 и Ми-8.

Ранее Минобороны РФ показало зрелищные кадры учений разведчиков армий ОДКБ на таджикском полигоне Харб-Майдон.

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