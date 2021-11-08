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Лента
08 ноября 11:29
11:29
Общество
Диетолог Сухарева рекомендовала разнообразить рацион овощами и фруктами на удаленке
11:28
Происшествия
Google и Telegram грозят новые штрафы до 4 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент
11:27
Общество
Новый гендиректор МХАТа сообщил о «жесточайшем сокращении» штата
11:25
Экономика
Подготовкой газового комплекса Дагестана к зиме занимались компании из пяти регионов
11:24
Общество
Коронавирус подтвердился у главы Минприроды России Козлова
11:22
Экономика
Правительство РФ утвердило повышение тарифов ЖКУ в регионах
11:20
Весь мир
Российская делегация оценила организацию голосования на выборах в Никарагуа
11:19
Происшествия
Летевший из Египта самолет с российскими туристами посадили в Анталье вместо Петербурга
11:18
Армия
Сенатор Хоули обвинил администрацию Байдена в развале американской армии
11:18
Происшествия
Подростки на Volkswagen Touareg сбили женщину с ребенком на «зебре» в подмосковном Дрожжино
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«Этот день в истории». Что произошло 8 ноября, праздники, факты, люди
Общество

8 ноября отмечается День пианиста. Фортепианная музыка зародилась в XVIII веке и до сих пор популярна. Создателем первого такого инструмента считают итальянского мастера Бартоломео Кристофори. Пианино — разновидность фортепиано.

Ровно 20 лет назад Россия и некоторые страны СНГ впервые отметили Международный день КВН. Идея праздника была предложена президентом международного клуба КВН Александром Масляковым. Дата празднования приурочена к выходу в эфир первой игры Клуба веселых и находчивых.

Всемирный день урбанизма отмечается с 1949 года по инициативе профессора университета Буэнос-Айреса Карлоса Мария делла Паолера. Именно он призвал общество проявить интерес к планированию городов. Быстроразвивающиеся городские агломерации должны быть комфортными и безопасными для проживания.

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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