«Этот день в истории». Что произошло 8 ноября, праздники, факты, люди

8 ноября отмечается День пианиста. Фортепианная музыка зародилась в XVIII веке и до сих пор популярна. Создателем первого такого инструмента считают итальянского мастера Бартоломео Кристофори. Пианино — разновидность фортепиано.

Ровно 20 лет назад Россия и некоторые страны СНГ впервые отметили Международный день КВН. Идея праздника была предложена президентом международного клуба КВН Александром Масляковым. Дата празднования приурочена к выходу в эфир первой игры Клуба веселых и находчивых.

Всемирный день урбанизма отмечается с 1949 года по инициативе профессора университета Буэнос-Айреса Карлоса Мария делла Паолера. Именно он призвал общество проявить интерес к планированию городов. Быстроразвивающиеся городские агломерации должны быть комфортными и безопасными для проживания.

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».