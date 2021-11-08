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Спрос на теплую одежду для собак вырос в России почти на 70%
Общество
Спрос на теплую одежду для собак вырос в России почти на 70%
pexels.com  /  Dominika Roseclay

Москва, 8 ноября. Россияне стали чаще покупать теплые костюмы для собак, согласно результатам исследования аналитиков сервиса для размещения объявлений о доставке.

Спрос на костюмы для питомцев увеличился на 66% по сравнению с осенью 2020 года. Средняя цена комплекта для защиты четвероногих друзей от ветра и холода осталась прежней и составила 500 рублей. Также граждане стали чаще приобретать теплые костюмы для короткошерстных и лысых кошек. Стоимость подобных товаров выросла и достигла 450 рублей.

Накануне выяснилось, что россияне обошлись бы без половины купленных в «черную пятницу» вещей. Товары на таких распродажах совершали 64% человек. Остальные респонденты сомневаются в предлагаемых скидках, или не имеют достаточного количества времени для поиска выгодных предложений.

Уже в ноябре россиянам посоветовали закупаться подарками к Новому году. Это обусловлено ожидаемым ростом цен на непродовольственные товары. Также сейчас следует приобрести одежду и обувь на зимний сезон, пишет «Ридус».

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