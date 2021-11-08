В Якутии активист спас из ледяного плена детеныша косули

Якутск, 8 ноября. Якутский блогер Олесь Петрович спас детеныша косули, который застрял на льдине. Активист направлялся в Чурапчинский район и переправился из Якутска в Нижний Бестях, передает РЕН ТВ.

По словам блогера, о попавшем в беду детеныше ему рассказал местный житель по дороге в Нижний Бестях. Однако собеседник не стал что-либо предпринимать, поэтому блогер взял ситуацию в свои руки.

«... я побежал к капитану судна на воздушной подушке и попросил, чтобы отвезли меня к месту, где замерзает животное. Они согласились, детеныш очень сильно замерз, был мокрый и обессилен, увидев нас, попытался убежать в воду, но мы его поймали», — рассказал Олесь Петрович.

Активист предположил, что это случилось во время миграционного перехода. Детеныш косули выбился из сил и отбился от стада, поэтому был вынужден остаться на льдине. Животное блогер забрал с собой. Он отогрел его, накормил и даже дал ему имя — Илюша.

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