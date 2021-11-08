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Спасатели вытащили из Лены провалившегося под лед жителя Иркутска
Общество
Спасатели вытащили из Лены провалившегося под лед жителя Иркутска
Пресс-служба ГУ МЧС РФ  /  По Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Иркутск, 8 ноября. Мужчина провалился под лед в районе паромной переправы «микрорайон Пролетарский — город Киренск». Инцидент произошел в минувшее воскресенье.

Житель Приангарья хотел сократить свой путь, но не предусмотрел, что толщина льда на реке Лена сейчас не превышает 5-7 сантиметров. Хрупкий настил обрушился под весом мужчины. Заметившие тонущего человека прохожие сразу же позвонили спасателям.

Пост МЧС России по Иркутской области находится недалеко от места происшествия. Спасатели очень быстро прибыли на помощь тонувшему. С помощью спасательного линя они подтянули пострадавшего к берегу. Здесь его уже ждали врачи скорой помощи.

Ранее полицейский вытащил из воды жителя Петербурга, который оказался в Неве. Петербуржца стало уносить течением в сторону Троицкого моста, когда он упал с Литейного моста.

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