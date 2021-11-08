Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 ноября 10:00
09:59
Происшествия
Масштабные поиски двух детей объявлены в Пермском крае
09:58
Происшествия
ФСБ и СК ликвидировали огромную фабрику по производству сигарет под Ярославлем
09:57
Происшествия
Неизвестный напал с ножом на сотрудника комиссариата во Франции
09:54
Происшествия
Пожилая пара погибла при пожаре в селе Бузыканово под Иркутском
09:53
Спорт
Военнослужащий Росгвардии Колесников стал 13-кратным чемпионом Европы по плаванию
09:49
Экономика
Пекин указывает на важность сотрудничества стран для стабилизации энергосектора
09:48
Общество
Сроки действия QR-кодов о вакцинации от COVID-19 сократили в России
09:48
Спорт
Российский теннисист Рублев поднялся на пятую строчку рейтинга ATP
09:46
Общество
В Хабаровском крае пожарные спасли ребенка из горящей квартиры при помощи бензореза
09:45
Происшествия
Водитель и пассажир погибли в ДТП на Приморском шоссе в Петербурге
Все новости

Зрители и кинокритики опубликовали первые рецензии на фильм Пригожина «16-й»
Общество
Зрители и кинокритики опубликовали первые рецензии на фильм Пригожина «16-й»
vk.com  /  16-й

Москва, 8 ноября. «Качественный троллинг про троллей» — в Сети появились первые рецензии на фильм «16-й». Как отмечают авторы, создатели картины собрали все клише о якобы российском «вмешательстве» в ход американских выборов 2016 года. 

Как отметили авторы Телеграмм-канала «АНП- Агентство новостей политики», лента оказалась «годной комедией». «Качественный троллинг про троллей», — такую оценку дали авторы канала.

Журналист Константин Придыбайло в комментарии Федеральному агентству новостей практически по «косточкам» разложил фильм Пригожина. Журналист считает, что кинокартина будет хорошо понятна тем, кто помнит все события 2016 года и хорошо знает, как Россию обвиняли во «вмешательстве в выборы». При этом Придыбайло признался, что не мог смотреть «16-й» без улыбки, так как фильм собрал в себе самые яркие клише и абсурдные заявления США.

Благодаря тому, что создатели картины провели технический показ за сутки до официальной премьеры в России, десятки тысяч зрителей уже успели посмотреть ленту.

Пользователи Сети высоко оценили задумку создателей фильма:

«Ну если вкратце, то суть фильма в том, что шестилетний мальчик нагнул Америку. Годно»

«Детям, конечно, этот фильм лучше не показывать, но поржать там точно есть над чем», — отмечают комментаторы.

Напомним, в киноленте описываются события, якобы оказавшие влияние на результаты американских президентских выборов, которые выиграл Дональд Трамп.

Первый показ кинокартины «16-й» должен был пройти 3 ноября в Нью-Йорке. Несмотря на планы, американский кинотеатр Film Society of Lincoln Center снял фильм с показа, не объяснив причину. Спустя два дня зрителей другого нью-йоркского кинотеатра с премьеры разгоняли правоохранители.

Напомним, что премьера фильма в России пройдет вечером 8 ноября.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Зрители и кинокритики опубликовали первые рецензии на фильм Пригожина «16-й»
кино фильм пригожин рецензия
Комментировать