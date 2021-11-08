Зрители и кинокритики опубликовали первые рецензии на фильм Пригожина «16-й»

Москва, 8 ноября. «Качественный троллинг про троллей» — в Сети появились первые рецензии на фильм «16-й». Как отмечают авторы, создатели картины собрали все клише о якобы российском «вмешательстве» в ход американских выборов 2016 года.

Как отметили авторы Телеграмм-канала «АНП- Агентство новостей политики», лента оказалась «годной комедией». «Качественный троллинг про троллей», — такую оценку дали авторы канала.

Журналист Константин Придыбайло в комментарии Федеральному агентству новостей практически по «косточкам» разложил фильм Пригожина. Журналист считает, что кинокартина будет хорошо понятна тем, кто помнит все события 2016 года и хорошо знает, как Россию обвиняли во «вмешательстве в выборы». При этом Придыбайло признался, что не мог смотреть «16-й» без улыбки, так как фильм собрал в себе самые яркие клише и абсурдные заявления США.

Благодаря тому, что создатели картины провели технический показ за сутки до официальной премьеры в России, десятки тысяч зрителей уже успели посмотреть ленту.

Пользователи Сети высоко оценили задумку создателей фильма:

«Ну если вкратце, то суть фильма в том, что шестилетний мальчик нагнул Америку. Годно» «Детям, конечно, этот фильм лучше не показывать, но поржать там точно есть над чем», — отмечают комментаторы.

Напомним, в киноленте описываются события, якобы оказавшие влияние на результаты американских президентских выборов, которые выиграл Дональд Трамп.

Первый показ кинокартины «16-й» должен был пройти 3 ноября в Нью-Йорке. Несмотря на планы, американский кинотеатр Film Society of Lincoln Center снял фильм с показа, не объяснив причину. Спустя два дня зрителей другого нью-йоркского кинотеатра с премьеры разгоняли правоохранители.

Напомним, что премьера фильма в России пройдет вечером 8 ноября.