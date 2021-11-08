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Курсы доллара и евро остались неизменными на старте торгов Мосбиржи
Экономика
Курсы доллара и евро остались неизменными на старте торгов Мосбиржи
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 8 ноября. Российская валюта на открытии торгов Московской биржи не изменилась по отношению к доллару и евро относительно уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Так, курс национальной валюты США остался на уровне 71,26 рубля. Стоимость евро сохранилась на отметке 82,5 рубля, следует из статистики Мосбиржи.

Официальный курс доллара сейчас составляет 71,49 рубля за единицу, а европейской валюты — 82,81 рубля.

К новогодним праздникам курс рубля сократится по отношению к другим валютам на фоне длинных выходных и роста потребления в стране, предупредил аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов. Он напомнил, что выходные в РФ длятся около десяти дней, и потребление товаров и услуг в этот период существенно возрастает.

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