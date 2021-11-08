Нужно ли указывать национальность преступников и их жертв, обсудят в «Патриоте»

Серия резонансных нападений гостей города на москвичей вызвала оживленную дискуссию в социальных сетях и СМИ на тему, нужно ли указывать национальность преступников и их жертв. Как много преступлений в России совершаются мигрантами, а сколько — коренными жителями? Существуют ли этнические преступные группировки и насколько они опасны? Способна ли полиция контролировать этническую мафию или нужна помощь спецслужб? Есть ли опасность раскола страны по этническим границам, какие силы работают внутри России в этом направлении? Помогла ли шведам цензура в СМИ, где криминальные группировки мигрантов вышли из-под контроля? Кто прав в публичной дискуссии на эту тему — Рамзан Кадыров или Маргарита Симоньян?

На эти и другие вопросы в эфире Медиагруппы «Патриот» ответят:

— Шамиль Тагиев, председатель азербайджанской общины Москвы, один из лидеров азербайджанской диаспоры в России;

— Станислав Рыбчинский, адвокат, подполковник полиции в отставке, бывший сотрудник подразделения по борьбе с организованной преступностью.

Эфир пройдет в понедельник, 8 ноября, в 12:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание. Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

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