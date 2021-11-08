Читатели Fox News согласились с выпадами Трампа в сторону Байдена из-за Афганистана

Вашингтон, 8 ноября. Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал американского лидера Джо Байдена, назвав вывод войск из Афганистана капитуляцией. Американцы согласились с его утверждением.

Глава Республиканской партии США считает, что теперь Китай может захватить авиабазу Баграм. Читатели Fox News высказали свое мнение под новостью.

«Китай может делать все, что ему заблагорассудится, а Джо не скажет ни слова», — написал barryblaze.

Пользователь Livin'TheDream считает, что Трамп очень умный человек, за исключением его странностей. Почти все, что он предсказал, верно. Очень жаль, что экс-глава Белого дома больше не занимает свой пост, признался комментатор.

«Трамп даже не находится на своем посту, но он знает о происходящем больше, чем Байден. Такой проверенный лидер, как он, знал бы, что нужно сделать, чтобы быстро вернуть нашей стране ее доброе имя и восстановить веру народа в свое правительство», — резюмировал gabat.

Ранее бывший вице-президент США раскритиковал администрацию американского лидера Джо Байдена из-за ее политики в отношении Израиля. Политик подчеркнул, что теперь враги Вашингтона и Иерусалима чувствуют слабость Белого дома.