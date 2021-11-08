Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 ноября 09:59
09:59
Происшествия
Масштабные поиски двух детей объявлены в Пермском крае
09:58
Происшествия
ФСБ и СК ликвидировали огромную фабрику по производству сигарет под Ярославлем
09:57
Происшествия
Неизвестный напал с ножом на сотрудника комиссариата во Франции
09:54
Происшествия
Пожилая пара погибла при пожаре в селе Бузыканово под Иркутском
09:53
Спорт
Военнослужащий Росгвардии Колесников стал 13-кратным чемпионом Европы по плаванию
09:49
Экономика
Пекин указывает на важность сотрудничества стран для стабилизации энергосектора
09:48
Общество
Сроки действия QR-кодов о вакцинации от COVID-19 сократили в России
09:48
Спорт
Российский теннисист Рублев поднялся на пятую строчку рейтинга ATP
09:46
Общество
В Хабаровском крае пожарные спасли ребенка из горящей квартиры при помощи бензореза
09:45
Происшествия
Водитель и пассажир погибли в ДТП на Приморском шоссе в Петербурге
Все новости

Читатели Fox News согласились с выпадами Трампа в сторону Байдена из-за Афганистана
Политика
Читатели Fox News согласились с выпадами Трампа в сторону Байдена из-за Афганистана
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Вашингтон, 8 ноября. Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал американского лидера Джо Байдена, назвав вывод войск из Афганистана капитуляцией. Американцы согласились с его утверждением.

Глава Республиканской партии США считает, что теперь Китай может захватить авиабазу Баграм. Читатели Fox News высказали свое мнение под новостью.

«Китай может делать все, что ему заблагорассудится, а Джо не скажет ни слова», — написал barryblaze.

Пользователь Livin'TheDream считает, что Трамп очень умный человек, за исключением его странностей. Почти все, что он предсказал, верно. Очень жаль, что экс-глава Белого дома больше не занимает свой пост, признался комментатор.

«Трамп даже не находится на своем посту, но он знает о происходящем больше, чем Байден. Такой проверенный лидер, как он, знал бы, что нужно сделать, чтобы быстро вернуть нашей стране ее доброе имя и восстановить веру народа в свое правительство», — резюмировал gabat.

Ранее бывший вице-президент США раскритиковал администрацию американского лидера Джо Байдена из-за ее политики в отношении Израиля. Политик подчеркнул, что теперь враги Вашингтона и Иерусалима чувствуют слабость Белого дома.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Читатели Fox News согласились с выпадами Трампа в сторону Байдена из-за Афганистана
афганистан трамп байден
Комментировать