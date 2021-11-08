Канал GeoBeats Science рассказал вещах, в которых Россия превосходит США

Москва, 8 ноября. Россия и США противостоят друг другу во многих сферах, но в некоторых РФ однозначно побеждает. Об этом рассказал YouTube-канал GeoBeats Science.

Самым очевидным в этом списке является балет. Он ассоциируется с Россией, поскольку тут были написаны и поставлены «Щелкунчик» и «Лебединое озеро». В США есть свои таланты, но они не сравнятся с российскими.

Водка

Ее активно пьют в обеих странах, но Соединенные Штаты не привнесли в алкогольный напиток ничего нового. В РФ водку аристократы начали пить еще до того как США стала государством.

Дворцы

В этом аспекте американцам сложно соревноваться с другими государствами. Особенно много дворцов в Санкт-Петербурге.

Станции метрополитена

Здесь Россия также превзошла конкурентов из США. Достаточно посмотреть на метро Москвы и Нью-Йорка, чтобы выводы пришли сами по себе.

Храмы

В Соединенных Штатах этот период выпал из истории. Однако в РФ есть очень много храмов, включая Собор Василия Блаженного в Москве.



Цирки

В США они популярны, но прижились разве что в Лас-Вегасе. Россия в 90-х показывала свыше 70 представлений, масштаб которых можно



Русская баня

Для американцев это лишь один из видов спа-процедур. Для России это давняя культурная традиция, в которой присутствует социальный аспект.

Ранее стало известно, что американец Джейкоб после переезда в Россию ведет блог о жизни на новой родине, часто сравнивая некоторые аспекты жизни двух стран. Недавно он поведал, чем ему понравились российские аптеки в сравнении с подобными учреждениями в США.