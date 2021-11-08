Зрители высоко оценили фильм «Вечные»

Москва, 8 ноября. Кинокомикс от студии Marvel «Вечные» был представлен на больших экранах 8 ноября. В Сети появились первые отзывы зрителей.

Большинство посетителей кинотеатров положительно оценили киноленту. Свои комментарии они оставили на YouTube-канале Marvel/DC:Geek Movies.

«Начало шло со скрипом, слишком много пытались показать, когда главных героев столько сколько в «Вечных». Ближе к концу мне все нравилось больше, раскрыть всех не успели, уж тем более не старались с теми, кого слишком быстро слили», — отметила Svetlana Alexsandrovna.

Кадр из фильма «Вечные» /

Дмитрий Чирко считает, что главным отличием фильма является не классическое противостояние добра со злом. Это борьбе идеологий, и того, что персонажи считают правильным.

«Фильм-то получился хорошим, как ни странно. Смотрел в оригинале, в Германии уже вышел. Шутки просто огонь, ничего не буду спойлерить, могу лишь сказать то, что это "Снайдеркат по-Марвеловски"», — написал nf-777.

Ранее стало известно, что голливудский актер Кит Харингтон, снявшийся в фильме «Вечные», хотел бы воссоединиться на экранах в рамках киновселенной Marvel с коллегой по «Игре престолов» Эмилией Кларк.