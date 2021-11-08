Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 ноября 09:59
09:58
Происшествия
ФСБ и СК ликвидировали огромную фабрику по производству сигарет под Ярославлем
09:57
Происшествия
Неизвестный напал с ножом на сотрудника комиссариата во Франции
09:54
Происшествия
Пожилая пара погибла при пожаре в селе Бузыканово под Иркутском
09:53
Спорт
Военнослужащий Росгвардии Колесников стал 13-кратным чемпионом Европы по плаванию
09:49
Экономика
Пекин указывает на важность сотрудничества стран для стабилизации энергосектора
09:48
Общество
Сроки действия QR-кодов о вакцинации от COVID-19 сократили в России
09:48
Спорт
Российский теннисист Рублев поднялся на пятую строчку рейтинга ATP
09:46
Общество
В Хабаровском крае пожарные спасли ребенка из горящей квартиры при помощи бензореза
09:45
Происшествия
Водитель и пассажир погибли в ДТП на Приморском шоссе в Петербурге
09:44
Шоу-бизнес
Наталья Аринбасарова рассказала, как любовница Кончаловского подарила ей туфли
Все новости

Зрители высоко оценили фильм «Вечные»
Шоу-бизнес
Зрители высоко оценили фильм «Вечные»
Кадр из фильма «Вечные»

Москва, 8 ноября. Кинокомикс от студии Marvel «Вечные» был представлен на больших экранах 8 ноября. В Сети появились первые отзывы зрителей.

Большинство посетителей кинотеатров положительно оценили киноленту. Свои комментарии они оставили на YouTube-канале Marvel/DC:Geek Movies.

«Начало шло со скрипом, слишком много пытались показать, когда главных героев столько сколько в «Вечных». Ближе к концу мне все нравилось больше, раскрыть всех не успели, уж тем более не старались с теми, кого слишком быстро слили», — отметила Svetlana Alexsandrovna.

Зрители высоко оценили фильм «Вечные»
Кадр из фильма «Вечные» /

Дмитрий Чирко считает, что главным отличием фильма является не классическое противостояние добра со злом. Это борьбе идеологий, и того, что персонажи считают правильным.

«Фильм-то получился хорошим, как ни странно. Смотрел в оригинале, в Германии уже вышел. Шутки просто огонь, ничего не буду спойлерить, могу лишь сказать то, что это "Снайдеркат по-Марвеловски"», — написал nf-777.

Ранее стало известно, что голливудский актер Кит Харингтон, снявшийся в фильме «Вечные», хотел бы воссоединиться на экранах в рамках киновселенной Marvel с коллегой по «Игре престолов» Эмилией Кларк.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Зрители высоко оценили фильм «Вечные»
кино марвел вечные
Комментировать