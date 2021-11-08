Бизнесмен Ашманов: для создания альтернативы Google нужно государство

Москва, 8 ноября. Для создания конкуренции западным информационным продуктам необходима государственная воля. Об этом заявил специалист разработки программного обеспечения Игорь Ашманов.

В современных реалиях, для того чтобы противостоять американским поисковым системам, необходимо иметь большое количество серверов и мощностей. В противном случае конкуренция невозможна.

«На самом деле это без государства не сделаешь. Надо понимать, что очень многие проекты, которые у нас на слуху, западные, они все-таки были сделаны на те или иные государственные деньги. Например, Google был сделан на деньги разведки. Или там карты Google были сделаны просто разведкой, а потом Google куплены», — отметил Ашманов.

Федеральное агентство новостей / Александр Окунев

Он добавил, что власти США воздействуют на инвесторов. В Соединенных Штатах на это выделяют внушительные средства. Деньги у России есть, но нужна политическая воля. К тому же, учитывая устоявшийся рынок, место на нем придется покупать.

Ранее стало известно, что компания Google в будущем возобновит сотрудничество с Пентагоном по его военной программе. Оно будет направлено на улучшение технологий и развитие применения искусственного интеллекта.