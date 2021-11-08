Украина обиделась на США после признания России «большой силой»

Киев, 8 ноября. Депутат Рады от ОПЗЖ Вадим Рабинович обвинил Вашингтон в предательстве после слов американского генерала Марка Милли о России.

Ранее Милли заявил о формировании триполярной системы мира, центрами которого являются США, Россия и Китай. Эти страны генерал назвал «большими силами».

«Главная зрада (предательство. — Прим.ред. ФАН) всегда приходит от своих. <...> И сказана эта крамола на Форуме по вопросам безопасности в Институте Аспена, который является одним из опорных в структуре империи Сороса», — заявил Рабинович.

Ранее политолог Андрей Головачев заявил, что Украина переоценивает свою значимость для мира и Европы. Как только страна перестанет заниматься транзитом топлива, она перестанет интересовать Евросоюз, отметил киевский эксперт. Киев нужен Вашингтону лишь в качестве фактора «сдерживания России».