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Украина обиделась на США после признания России «большой силой»

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 08:55
Политика
Украина обиделась на США после признания России «большой силой»
flickr.com  /  Ministry of Defense of Ukraine

Киев, 8 ноября. Депутат Рады от ОПЗЖ Вадим Рабинович обвинил Вашингтон в предательстве после слов американского генерала Марка Милли о России.

Ранее Милли заявил о формировании триполярной системы мира, центрами которого являются США, Россия и Китай. Эти страны генерал назвал «большими силами».

«Главная зрада (предательство. — Прим.ред. ФАН) всегда приходит от своих. <...> И сказана эта крамола на Форуме по вопросам безопасности в Институте Аспена, который является одним из опорных в структуре империи Сороса», — заявил Рабинович.

Ранее политолог Андрей Головачев заявил, что Украина переоценивает свою значимость для мира и Европы. Как только страна перестанет заниматься транзитом топлива, она перестанет интересовать Евросоюз, отметил киевский эксперт. Киев нужен Вашингтону лишь в качестве фактора «сдерживания России».

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