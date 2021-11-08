Предприниматель Ашманов: России нужно снижать зависимость от соцсетей

Москва, 8 ноября. России необходимо снижать уровень зависимости от социальных сетей. Об этом заявил специалист в области искусственного интеллекта Игорь Ашманов.

Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» подчеркнул, что если деятельность населения тесно связана с Facebook и Instagram, то при сбоях в этих соцсетях они испытывают проблемы. Фактически они лишаются куска жизни.

«Мне их совершенно не жалко, честно говоря, потому что люди с подиумным сознанием, которые всю жизнь напоказ, которые часто конструируют жизнь ненатуральную, фальшивую... Понятно, какой у них ужас, когда это все рушится, но не очень жалко человека, который чего не "заинстаграмил", того и не было. Соответственно, надо вообще снижать зависимость от этих сетей», — отметил предприниматель.

Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

Он добавил, что имеет в виду и отечественные, и зарубежные сайты. Однако иностранные соцсети сильно связаны с политикой, и они крайне токсичны.

Ранее журналист Александр Малькевич заявил, что развитие отечественных социальных сетей сегодня просто необходимо. Он отметил, что на эти площадки нужно уводить людей, поскольку на зарубежных сайтах людям диктуют, какой контент смотреть.