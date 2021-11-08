Греф: энергетический переход создаст новую модель экономики в России

Москва, 8 ноября. Энергетический переход позволит сформировать в России стабильную и более устойчивую модель экономического развития в долгосрочной перспективе.

Однако такие изменения займут минимум 40 лет и обойдутся в сумму от 657 млрд до 1 трлн долларов. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф, передает РИА Новости.

«Переход к углеродной нейтральности — это длительный процесс. Ожидается, что эти изменения займут минимум 40 лет. За это время экономика и рыночная конъюнктура "переварят" все возможные изменения в технологиях, спросе и предложении, структуре цен. Сложится новая стабильная и более устойчивая в долгосрочной перспективе модель экономического развития», — считает Греф.

Ранее Греф допустил возникновение нового мирового кризиса. Он считает, что ужесточение монетарной политики ведущими финансовыми регуляторами может привести к дефолту некоторых государств и компаний. Однако нельзя оценить, насколько системный этот риск, потому что ключевые ставки будут оставаться отрицательными из-за инфляции.