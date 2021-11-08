Канье Уэст закрутил роман с 22-летней моделью Винетрией

Вашингтон, 8 ноября. Известный американский рэпер Канье Уэст стал встречаться с моделью Винетрией. Эти сообщения стали появляться на фоне слухов о новых отношениях его экс-жены Ким Кардашьян.

Музыканта и 22-летнюю манекенщицу заметили вместе во время записи рэпера Drink Champs, а также на воскресной службе в конце октября. Еще они вместе пришли на дебютный баскетбольный матч Donda Academy в Миннеаполисе. Источник издания Page Six подтвердил, что у Канье Уэста начался новый этап в личной жизни — его сердце стало несвободным.

Не так давно звезда американского телевидения сообщила о романтических отношениях с Питом Дэвидсоном. В семье Ким Кардашьян обеспокоены реакцией Канье Уэста на роман бывшей супруги. По словам родственников знаменитости, 44-летний рэпер все еще хочет быть вместе с бывшей возлюбленной.