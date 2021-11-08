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Политолог Орлов предложил ограничить право избираться для недавно сменивших фамилию
Политика
Политолог Орлов предложил ограничить право избираться для недавно сменивших фамилию
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 8 ноября. Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ограничить в праве на участие в выборах граждан, которые незадолго до этого сменили фамилию.

С соответствующим обращением политолог обратился в письме на имя председателя Совфеда Валентины Матвиенко. Орлов заявил, что кандидатов-двойников реальных политических деятелей в избирательных кампаниях не раз использовали недобросовестные политические силы. В качестве спойлеров реальных кандидатов находили готовых оперативно сменить фамилию граждан, уточнил Орлов.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное избирательное законодательство в части введения запрета на участие в выборах в качестве кандидатов лицам, сменившим фамилию в течение года, предшествовавшего дню голосования, за исключением случаев, когда смена фамилии произошла в результате регистрации брака», — цитирует текст обращения RT.

Элла Памфилова ранее говорила, что наибольшее число сообщений о возможных нарушениях в электоральном процессе поступило из Петербурга. По словам председателя Центризбиркома, эти сведения касались именно думских выборов.

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