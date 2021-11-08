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Бизнесмен Ашманов считает, что американскими соцсетями руководят политические кураторы
Политика
Бизнесмен Ашманов считает, что американскими соцсетями руководят политические кураторы
Федеральное агентство новостей

Москва, 8 ноября. Американские соцсети участвуют в политической борьбе из-за поставленных правительством кураторов. Об этом заявил специалист в области искусственного интеллекта Игорь Ашманов.

В интервью для издания «Украина.ру» эксперт подчеркнул, что в компаниях, владеющих социальными сетями, работают обычные коммерческие менеджеры. Они выполняют свои задачи и не решают ничего, что касается политической повестки.

«В каждую из этих компаний был прислан непосредственный куратор, который там прямо и сидит, чтобы на месте управлять. И вопросы, конечно, такие как снести Трампа или заблокировать телеканал "ЦарьГрад", или еще что-то решает вовсе не коммерческий менеджер, не барыга, которому здесь главное денег заработать на рекламе, а некий куратор», — отметил Ашманов.

Бизнесмен Ашманов считает, что американскими соцсетями руководят политические кураторы
wikipedia.org / Dmitry Rozhkov / CC BY-SA 3.0

Он добавил, что финансовые вопросы кураторам не интересны. Однако если власти РФ начнут замедлять или воздействовать на трафик соцсетей, то эти лица начнут нервничать, поскольку поставленная им задача будет под угрозой.

Ранее доцент кафедры клинической психологии РНИМУ имени Пирогова Арег Мкртычян заявила, что социальные сети становятся неотъемлемой частью жизни большинства людей. Однако это несет за собой ряд негативных последствий.

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сша соцсети ашманов
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