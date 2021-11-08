Нерабочие дни продлили в Курской и Смоленской областях из-за COVID-19

Москва, 8 ноября. Главы Новгородской, Томской, Челябинской, Курской и Смоленской областей приняли решение продлить режим нерабочих дней.

Нерабочие дни в регионах будут действовать минимум еще неделю — до 10 ноября. Такое решение было принято из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки с коронавирусом в областях.

Глава Новгородской области Андрей Никитин продлил режим с сохранением заработной платы. По его словам, в регионе остается напряженная ситуация с COVID-19.

То же самое наблюдается и в Томской области. Для посещения ТЦ, парикмахерских, кинотеатров и кафе жителям потребуется QR-код о вакцинации или перенесенной болезни COVID-19. В этом регионе нерабочие дни сохранятся до 15 ноября. В Курской и Челябинской областях — до 12 ноября.

Ранее стало известно, что ограничения по предотвращению распространения коронавируса продолжат действовать в Москве после окончания нерабочих дней.