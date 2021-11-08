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Кит Харингтон хотел бы видеть Эмилию Кларк в киновселенной Marvel
Шоу-бизнес
Кит Харингтон хотел бы видеть Эмилию Кларк в киновселенной Marvel
Кадр из сериала «Игра престолов» .

Лос-Анджелес, 8 ноября. Голливудский актер Кит Харингтон, снявшийся в фильме «Вечные», хотел бы воссоединиться на экранах в рамках киновселенной Marvel с коллегой по «Игре престолов» Эмилией Кларк.

Оба артиста получили ключевые роли в восьмисезонном сериале, основанном на романах Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Однако теперь они участвуют в съемках кинолент, являющихся экранизацией комиксов от студии Марвел. Об этом сообщает ScreenRant.

Кит воплотил на экранах Дейна Уитмена, сотрудника Музея естественной истории и парня героини Серси. Эмилия недавно рассказала, что снялась в сериала «Секретное вторжение». Харингтон в интервью заявил, что хотел бы вновь поработать со своей коллегой по «Игре престолов».

Кит Харингтон хотел бы видеть Эмилию Кларк в киновселенной Marvel
Кадр из сериала «Игра престолов» /

«Нет, мы этого не сделали. Я думаю, это слегка поразило бы меня, потому что у нас с Эмилией было много общего. Так что, если бы наши пути пересеклись в другой франшизе, я думаю, мы бы по-хорошему посмеялись над этим», — отметил актер.

Ранее стало известно, что режиссер Крис Коламбус, снявший первые два фильма «Гарри Поттер» считает, что в перезапуске кинофраншизы нет смысла. По его мнению, студиям не стоит возвращаться к культовым кинолентам и пытаться их переснять.

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Все новости / Шоу-бизнес / Кит Харингтон хотел бы видеть Эмилию Кларк в киновселенной Marvel
Эмилия Кларк кино кит харингтон марвел
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