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В Сети появились фото со съемок «Неудержимых-4»
Шоу-бизнес
В Сети появились фото со съемок «Неудержимых-4»
Кадр из фильма «Неудержимые - 3»

Лос-Анджелес, 8 ноября. В Сети появились фотографии со съемок боевика «Неудержимые-4», на которых запечатлена драка персонажей Джейсона Стэйтэма и Ико Уайса.

Известная франшиза режиссера Сильвестра Сталлоне стартовала в 2010 году. Третий фильм был представлен в кинотеатрах спустя четыре года, после чего серия прервалась. Об этом сообщает портал ScreenRant.

Теперь же, судя по всему, зрители вновь смогут увидеть любимых персонажей на большом экране. Источники сообщают, что квадриквел может стать последним для Сталлоне, поскольку он хочет отойти от франшизы и передать ее в руки Стэйтэма, который и решил поделиться свежими фотографиями со съемок, где он сражается с Ико Уайсом. Актер опубликовал пост на своей странице в Instagram.

В съемках «Неудержимых-4» примут участие такие актеры как Кертис Джексон (50 Cent), Меган Фокс, Дольф Лундгрен, Эдди Холл и др. Точной даты выхода нет, но, вероятно, это будет 2022 год.

Голливудский актер Дуэйн Джонсон ранее рассказал, что у него есть идея для съемок продолжения фильма «Разлом Сан-Андреас». При этом главной проблемой будущей киноленты является планирование.

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кино неудержимые Стэйтем
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