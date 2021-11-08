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Новые сертификаты о вакцинации можно получить с 8 ноября в России
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Новые сертификаты о вакцинации можно получить с 8 ноября в России
Общество
Новые сертификаты о вакцинации можно получить с 8 ноября в России
Правительство Архангельской области

Москва, 8 ноября. Новые сертификаты о вакцинации от коронавируса единого образца начнут выдаваться в России с 8 ноября.

Новый документ можно получить в электронном виде на «Госуслугах» не позднее чем через три дня после поставленной прививке. Также можно получить документ на руки в бумажном виде в МФЦ. Об этом говорится на интернет-портале правовой информации.

«Утвердить форму медицинской документации "Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией". Настоящий приказ вступает в силу с 8 ноября 2021 года», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что вакцинация против коронавируса «Спутником V» формирует долгосрочный иммунный ответ на инфекцию. Соответствующее исследование провели Ученые Казанского федерального университета.

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