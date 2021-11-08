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Военные Тихоокеанского флота подготовили корабли к шторму в Приморье
Армия
Военные Тихоокеанского флота подготовили корабли к шторму в Приморье
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Владивосток, 8 ноября. Силы Тихоокеанского флота ведут подготовку к дождю с сильным ветром, который ожидается в Приморском крае 8 и 9 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.

Вечером 8 ноября во Владивостоке прогнозируются сильные дожди, порывы ветра будут достигать 37 м/с. Количество осадков за сутки может составить до 50 мм. В этом районе Приморья базируются основные силы флота.

Чтобы корабли не пострадали от шторма, военные подготовили их к непогоде. Имущество было закреплено по-штормовому. Суда разгерметизировали, а дежурно-вахтенная служба была усилена.

Кроме этого, перед ухудшением погоды военные проверили готовность спасательных сил. При возникновении чрезвычайных ситуаций корабли Тихоокеанского флота готовы оказать помощь гражданским судам, сказано в сообщении ТОФ.

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, что боевой состав Тихоокеанского флота ВМФ России до 2027 года пополнят 12 новых корветов.

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шторм приморье тихоокеанский флот
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