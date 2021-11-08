Актер театра и кино Виктор Гунин скончался на 69-м году жизни

Москва, 8 ноября. Актер театра и кино Виктор Гунин умер в возрасте 68 лет. Артист ушел из жизни в московском хосписе.

Причины трагедии на данный момент неизвестны. Коллега Гунина Юрий Гаркави отметил честность и искренность актера, который оставался собой «на сцене и в жизни».

«Ушел огромный, хоть многим и неизвестный артист», — отметил Гаркави на портале «Кино-театр.ру».

Виктор Гунин окончил Воронежский государственный институт, после чего работал в Ульяновском облдрамтеатре. Далее был сотрудником еще многих культурных учреждений. В 2007 году стал артистом труппы Театра киноактера. Принял участие в таких спектаклях, как «Волшебная туфелька Золушки» в роли Короля Луи XVI, «Русский шансон», «МОРОЗ& КО» и многих других. Снимался и в кинокартинах. Наиболее популярные — «Кодекс чести», «Скорая помощь», «Личная жизнь следователя Савельева».

Ранее ушел из жизни советский, украинский актер кино, театра и ТВ Алексей Колесник. О несчастье рассказали его коллеги.