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Власти Ирака установили личности участников покушения на премьер-министра
Политика
Власти Ирака установили личности участников покушения на премьер-министра
Global Look Press  /  Ameer Al Mohammedaw/dpa

Багдад, 8 ноября. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми заявил, что власти страны установили личности осуществивших попытку покушения на него.

Глава правительства страны на экстренном заседании кабмина сообщил, что власти страны преследуют тех, кто совершил попытку покушения в ночь на воскресенье. По его словам, властям они хорошо известны и вскоре их имена будут озвучены.

«Это те, кто стремится превратить нашу страну в бандитское государство, но мы этого не позволим», — заявил аль-Казыми.

Он отметил, что в Ираке есть определенные силы, которые недовольны осуществляемыми в стране демократическими преобразованиями и борьбой с коррупцией. Власти страны не позволили бы, чтобы страна погрузилась в региональную войну.

«Мы продолжим нашу бескомпромиссную борьбу с коррупционерами, и ни один из них не уйдет от наказания», — заявил глава кабмина Ирака.

Согласно данным телеканала «Аль-Арабия», беспилотники со снарядами направили с территории северного пригородного района Багдада. В результате атаки пострадали не менее семи человек.

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