Брату красноярского экс-министра дали пять лет условно за посредничество во взятке

Красноярск, 8 ноября. Правоохранители приговорили к пяти годам условно Юрия Маслодудова, который является братом бывшего министра лесного хозяйства Красноярского края Дмитрия Маслодудова, за посредничество во взятке.

Краевая прокуратура поделилась соответствующей информацией с представителями СМИ. Советский районный суд города Красноярска вынес приговор Маслодудову.

Правонарушителю назначили наказание в виде пяти лет тюрьмы условно с испытательным сроком в четыре года. Ему также нужно выплатить штраф, который составляет двукратный размер взятки.

Маслодудов решил сотрудничать со следствием. В рамках этого досудебного соглашения он выдал брата Дмитрия. Сотрудники правоохранительных органов уже возбудили уголовное дело в отношении бывшего министра.

Адвокат в Алтайском крае недавно попался на большой взятке. Расследованием дела занимаются следователи управления СКР по региону. Мужчине уже предъявили обвинение.