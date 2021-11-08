Депутат Рады Волошин предупредил об ответе России на агрессию в Донбассе

, 8 ноября. Депутат Рады от ОПЗЖ Олег Волошин предупредил власти Украины о последствиях масштабного наступления в Донбассе.

Волошин заявил, что Россия не оставит без внимания попытки Киева развязать большую войну в Донбассе и пойдет на ответные меры. Об этом депутат рассказал на радиостанции «Говорит Москва».

«Потому что большая война — это крах, и это понимание сегодня есть. Попытка масштабного наступления на Донбассе. Она точно так же вызовет уничтожающий удар по Украине», — заявил Волошин.

При этом он предупредил об угрозе ядерной войны в случае, если Киев решит разместить американских морпехов под Харьковом. Депутат считает, что Москва дала понять Западу, что пойдет до конца.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский обсудил во время переговоров с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель ситуацию в Донбассе, а также энергетические вопросы Европы. Глава Украины принял участие в саммите в Глазго.