Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 ноября 08:23
08:22
Общество
Экстрасенс Мехди посоветовал Львам отказаться от дальних поездок в ноябре
08:21
Политика
Политолог Орлов предложил ограничить право избираться для недавно сменивших фамилию
08:12
Политика
Бизнесмен Ашманов считает, что американскими соцсетями руководят политические кураторы
08:09
Общество
Нерабочие дни продлили в Курской и Смоленской областях из-за COVID-19
08:07
Шоу-бизнес
Кит Харингтон хотел бы видеть Эмилию Кларк в киновселенной Marvel
08:01
Шоу-бизнес
В Сети появились фото со съемок «Неудержимых-4»
08:00
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков-старший оценил новый альбом ABBA
07:59
Общество
Сексолог Королева призвала женщин уходить от мужей после предложения жить с любовницей
07:40
Общество
Жители Калининградской области смогут посещать МФЦ без QR-кода
07:37
Общество
Новые сертификаты о вакцинации можно получить с 8 ноября в России
Все новости

Депутат Рады Волошин предупредил об ответе России на агрессию в Донбассе
Политика
Депутат Рады Волошин предупредил об ответе России на агрессию в Донбассе

, 8 ноября. Депутат Рады от ОПЗЖ Олег Волошин предупредил власти Украины о последствиях масштабного наступления в Донбассе.

Волошин заявил, что Россия не оставит без внимания попытки Киева развязать большую войну в Донбассе и пойдет на ответные меры. Об этом депутат рассказал на радиостанции «Говорит Москва».

«Потому что большая война — это крах, и это понимание сегодня есть. Попытка масштабного наступления на Донбассе. Она точно так же вызовет уничтожающий удар по Украине», — заявил Волошин.

При этом он предупредил об угрозе ядерной войны в случае, если Киев решит разместить американских морпехов под Харьковом. Депутат считает, что Москва дала понять Западу, что пойдет до конца.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский обсудил во время переговоров с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель ситуацию в Донбассе, а также энергетические вопросы Европы. Глава Украины принял участие в саммите в Глазго.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Депутат Рады Волошин предупредил об ответе России на агрессию в Донбассе
донбасс война волошин
Комментировать