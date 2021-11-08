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Германия примет решение об участии Украины в сертификации «СП-2» на этой неделе
Политика
Германия примет решение об участии Украины в сертификации «СП-2» на этой неделе
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 8 ноября. Регулятор ФРГ примет решение по украинской заявке на участие в сертификации оператора «Северного потока — 2» на неделе, сообщил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

Украинская компания подал заявку энергетическому регулятору Германии Bundesnetzagentur (BNetzA) в конце октября. «Оператор ГТС Украины» хочет участвовать в процессе сертификации оператора нового газопровода Nord Stream-2 AG. Макогон тогда подчеркивал, что таким образом украинская сторона пытается противостоять запуску «Северного потока — 2».

«Решение ожидается на следующей неделе», — написал накануне Макогон в Facebook.

Украина выступает против запуска газопровода «Северный поток — 2», так как опасается прекращения транзита топлива через свою газотранспортную систему (ГТС). Руководство России и компания «Газпром» неоднократно заявляли, что не планируют полностью прекращать транзит газа через территорию Украины.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что решение уходящего правительства ФРГ поддержать газопровод «Северный поток — 2» шокировало Киев и подорвало доверие к Берлину. Дипломат отметил, что из-за запуска трубопровода Украина может потерять до трех миллиардов евро в год или около 9% расходной части бюджета страны.

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