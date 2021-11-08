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Греф допустил возникновение нового мирового кризиса
Экономика
Греф допустил возникновение нового мирового кризиса
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 8 ноября. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что ужесточение монетарной политики ведущими финансовыми регуляторами может привести к дефолту некоторых государств и компаний.

Однако нельзя оценить, насколько системный этот риск, потому что ключевые ставки будут оставаться отрицательными из-за инфляции. Об этом Греф рассказал РИА Новости.

«Такие риски есть. Кто-то может пострадать, однако вопрос в том, насколько этот риск системный. Все-таки пока мы говорим о том, что ставки начнут расти лишь в номинальном выражении. В реальном выражении, то есть с учетом инфляции, они по-прежнему отрицательные», — заявил он.

Ранее экономист Михаил Делягин предупредил россиян об угрозе ослабления рубля. Центральный банк России может девальвировать рубль уже в начале следующего года. Такая опасность существует из-за продолжающейся инфляции.

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