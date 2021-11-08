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Роструд напомнил о двойной ставке за работу в период с 4 по 7 ноября
Общество
Роструд напомнил о двойной ставке за работу в период с 4 по 7 ноября
prokuror.perm.ru  /  Прокуратура Пермского края

Москва, 8 ноября. Каждый рабочий день человека, трудившегося в период с 4 по 7 ноября, будет оплачиваться по двойной ставке. Об этом жителям страны напомнил Роструд. Ведомство также рассказало о выплатах для россиян.

Граждане смогут получить примерно 5700 рублей. Денежные средства поступят на банковские карты, начиная с 9 ноября, пишет издание PRIMPRESS.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Согласно российскому законодательству, нерабочие дни не приравниваются к праздничным, в этот период граждане отдыхали с сохранением заработной платы.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября включительно. Для работников государственных предприятий на этот период сохраняется прежняя заработная плата. При этом в некоторых регионах России период нерабочих дней стартовал раньше — 25 октября. Такие меры приняты на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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