Автомобиль Уокера из оригинального «Форсажа» выставлен на аукционе

Лос-Анджелес, 8 ноября. Автомобиль Mitsubishi Eclipse, на котором персонаж актера Пола Уокера ездил в первом фильме «Форсаж», будет продан на аукционе.

Брайан О’Коннер стал одной из центральных фигур франшизы еще в 2001 году. Герой появлялся практически во всех частях, включая «Форсаж-7», который стал последним из-за смерти Пола Уокера в 2013 году. Об этом сообщает портал ScreenRant.

Как сообщают источники, один из шести автомобилей Mitsubishi Eclipse, которые использовались при съемках оригинальной киноленты, будут выставлены на аукцион в начале 2022 года. Несмотря на то, что О"Коннер стал известным благодаря Toyota Supra, именно спорткар из первой части приобрел культовый статус.

Автомобили из «Форсажа» ранее уже продавались посредством аукциона. Каждая модель обошлась покупателям в 550 тыс. долларов. Однако неизвестно, какова будет цена этого Mitsubishi Eclipse.

Ранее стало известно, что актер Кевин Макнелли, исполнивший роль мистера Гиббса во франшизе «Пираты Карибского моря», хочет, чтобы Джонни Депп вновь сыграл Джека Воробья в будущих фильмах.