Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 ноября 06:57
06:56
Политика
Депутат Рады Волошин предупредил об ответе России на агрессию в Донбассе
06:56
Политика
Германия примет решение об участии Украины в сертификации «СП-2» на этой неделе
06:37
Экономика
Греф допустил возникновение нового мирового кризиса
06:36
Общество
Роструд напомнил о двойной ставке за работу в период с 4 по 7 ноября
06:09
Шоу-бизнес
Автомобиль Уокера из оригинального «Форсажа» выставлен на аукционе
06:09
Политика
Пашинян отметил роль российских миротворцев в обеспечении безопасности в Карабахе
06:08
Общество
Австрия готова принять россиян со «Спутником V» и одной инъекцией одобренной в ЕС вакцины
06:00
Общество
«Сочувствую украинцам»: блогер Манукян высказался об украинском ЛГБТ-кино
05:53
Общество
Роспотребнадзор предупредил о схожести симптомов COVID-19 и ОРВИ
05:52
Общество
Доля покупателей небрендовых товаров выросла на 13% в России
Все новости

Автомобиль Уокера из оригинального «Форсажа» выставлен на аукционе
Шоу-бизнес
Автомобиль Уокера из оригинального «Форсажа» выставлен на аукционе
Global Look Press  /  Moviestore Collection

Лос-Анджелес, 8 ноября. Автомобиль Mitsubishi Eclipse, на котором персонаж актера Пола Уокера ездил в первом фильме «Форсаж», будет продан на аукционе.

Брайан О’Коннер стал одной из центральных фигур франшизы еще в 2001 году. Герой появлялся практически во всех частях, включая «Форсаж-7», который стал последним из-за смерти Пола Уокера в 2013 году. Об этом сообщает портал ScreenRant.

Как сообщают источники, один из шести автомобилей Mitsubishi Eclipse, которые использовались при съемках оригинальной киноленты, будут выставлены на аукцион в начале 2022 года. Несмотря на то, что О"Коннер стал известным благодаря Toyota Supra, именно спорткар из первой части приобрел культовый статус.

Автомобили из «Форсажа» ранее уже продавались посредством аукциона. Каждая модель обошлась покупателям в 550 тыс. долларов. Однако неизвестно, какова будет цена этого Mitsubishi Eclipse.

Ранее стало известно, что актер Кевин Макнелли, исполнивший роль мистера Гиббса во франшизе «Пираты Карибского моря», хочет, чтобы Джонни Депп вновь сыграл Джека Воробья в будущих фильмах.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Автомобиль Уокера из оригинального «Форсажа» выставлен на аукционе
Пол Уокер кино авто аукцион форсаж
Комментировать