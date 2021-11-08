Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 ноября 06:56
06:37
Экономика
Греф допустил возникновение нового мирового кризиса
06:36
Общество
Роструд напомнил о двойной ставке за работу в период с 4 по 7 ноября
06:09
Шоу-бизнес
Автомобиль Уокера из оригинального «Форсажа» выставлен на аукционе
06:09
Политика
Пашинян отметил роль российских миротворцев в обеспечении безопасности в Карабахе
06:08
Общество
Австрия готова принять россиян со «Спутником V» и одной инъекцией одобренной в ЕС вакцины
06:00
Общество
«Сочувствую украинцам»: блогер Манукян высказался об украинском ЛГБТ-кино
05:53
Общество
Роспотребнадзор предупредил о схожести симптомов COVID-19 и ОРВИ
05:52
Общество
Доля покупателей небрендовых товаров выросла на 13% в России
05:49
Общество
Российские работодатели сокращают социальные гарантии и льготы для сотрудников
05:44
Общество
Ванга и Сильвия Браун предсказывали пандемию COVID-19 еще в 1995 и 2008 годах
Все новости

Пашинян отметил роль российских миротворцев в обеспечении безопасности в Карабахе

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 06:09
Политика
Пашинян отметил роль российских миротворцев в обеспечении безопасности в Карабахе
primeminister.am  /  Пресс-служба премьер-министра Республики Армения

Ереван, 8 ноября. Премьер-министр Армении Никол Пашинян высоко оценил роль российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Пашинян отметил, что миротворцы играют главную роль в обеспечении безопасности в регионе. Об этом он заявил в эфире «Общественного телевидения Армении».

«Мы высоко оцениваем их деятельность. Они играют ключевую роль в обеспечении безопасности, и это надо зафиксировать», — сказал он.

Пашинян напомнил, что война в Карабахе закончилась после того, как Россия, Азербайджан и Армения подписали трехстороннее заявление. Премьер-министр Армении отметил роль России и ее президента. Однако наблюдается несоблюдение режима прекращения огня в Карабахе, о чем сообщили миротворцы.

Ранее сообщалось, что по мере приближения годовщины подписания трехстороннего заявления по Карабаху вопрос определения порядка демаркации и делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном становится ребром.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Пашинян отметил роль российских миротворцев в обеспечении безопасности в Карабахе
миротворцы пашинян карабах
Комментировать