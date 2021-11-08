Пашинян отметил роль российских миротворцев в обеспечении безопасности в Карабахе

Ереван, 8 ноября. Премьер-министр Армении Никол Пашинян высоко оценил роль российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Пашинян отметил, что миротворцы играют главную роль в обеспечении безопасности в регионе. Об этом он заявил в эфире «Общественного телевидения Армении».

«Мы высоко оцениваем их деятельность. Они играют ключевую роль в обеспечении безопасности, и это надо зафиксировать», — сказал он.

Пашинян напомнил, что война в Карабахе закончилась после того, как Россия, Азербайджан и Армения подписали трехстороннее заявление. Премьер-министр Армении отметил роль России и ее президента. Однако наблюдается несоблюдение режима прекращения огня в Карабахе, о чем сообщили миротворцы.

Ранее сообщалось, что по мере приближения годовщины подписания трехстороннего заявления по Карабаху вопрос определения порядка демаркации и делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном становится ребром.