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Австрия готова принять россиян со «Спутником V» и одной инъекцией одобренной в ЕС вакцины

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 06:08
Общество
Австрия готова принять россиян со «Спутником V» и одной инъекцией одобренной в ЕС вакцины
Пресс-служба Балтийского флота

Вена, 8 ноября. Если российский турист привился вакциной «Спутник V», то это не обеспечивает ему беспрепятственное посещение Австрии. Какие условия еще нужно соблюсти, рассказали в минздраве республики.

Как отметили в ведомстве, россиянам, как и жителям Австрии, для посещения общественных мест необходимо предоставить сертификат о вакцинации. Однако, помимо российской вакцины, турист должен быть привит одной дозой препарата, одобренного в Евросоюзе. Кроме того, будет необходим результат теста на антитела, передает РИА Новости.

«Это не может быть включено в "зеленый паспорт" (в ЕС тесты на антитела не предусмотрены), но оба доказательства вместе (результат теста на антитела и доказательство вакцинации) применяются как доказательство низкого эпидемиологического риска и, следовательно, подпадают под правило 2П», — уточнили в минздраве.

Среди жителей Австрии привиты на данный момент 5 миллионов, что соответствует 72% населения. С октября в стране проводится ревакцинация среди людей из группы риска.

Ограничения на авиасообщение России с республикой будут сняты 9 ноября. Об этом сообщил минтранс Австрии.

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австрия туризм вакцинация правила
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