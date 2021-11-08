Роспотребнадзор предупредил о схожести симптомов COVID-19 и ОРВИ

Москва, 8 ноября. Симптомы болезни COVID-19 стали напоминать грипп и ОРВИ. Об этом рассказала директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н., профессор Наталья Пшеничная.

По ее слова, у большинства пациентов чаще всего стали встречаться такие симптомы, как насморк и боль в горле. При этом потеря обоняния отошла на второй план, рассказала специалист в интервью РИА Новости.

Также среди симптомов коронавируса регистрируются диарея и другие проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), предупредила Пшеничная.

Кроме этого, эпидемиолог Роспотребнадзора подчеркнула, что у числа переболевших COVID-19, вирус может размножаться в кишечнике даже после выздоровления. А у некоторых людей инфекцию обнаруживают в ЖКТ спустя несколько месяцев после болезни.

Ранее эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предупредила, что вероятность выявить коронавирус снижается на четвертый-пятый день болезни.