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Доля покупателей небрендовых товаров выросла на 13% в России
Общество
Доля покупателей небрендовых товаров выросла на 13% в России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 8 ноября. Российские потребители стали отказываться от популярных брендов в пользу собственных торговых марок ретейлеров, свидетельствуют данные Sberbank CIB.

Доля покупающих собственные торговые марки (СТМ) ретейлеров потребителей в России выросла до 37%. Годом ранее показатель составлял 24%, сообщает со ссылкой на отчет Sberbank CIB «Индекс Иванова» «Коммерсант». Специалисты связывают тенденцию с желанием российских потребителей экономить.

Гендиректор Infoline Иван Федяков сообщил изданию, что из-за проблем с логистикой в пандемию сохраняются сложности с поставками некоторых импортных товаров. Это дает поставщикам и сетям возможность распродавать остатки и позволяет уменьшить глубину скидок.

«На этом фоне переключение на СТМ, которые изначально дешевле, чем брендовый товар со скидкой, выглядит логичным»,— подчеркнул эксперт.

Ранее специалисты подсчитали, что стоимость какао в России в октябре подскочила на 59%. Растительное масло подорожало на 34%.

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