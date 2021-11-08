Российские работодатели сокращают социальные гарантии и льготы для сотрудников

Москва, 8 ноября. Последние 20 лет демонстрируют снижение числа социальных гарантий и льгот для сотрудников российских организаций. Специалисты Центра лонгитюдных обследований ВШЭ и РМЭПЗН считают, что тенденция лишь усилится при распространении дистанционной занятости.

Как отметили эксперты, те льготы, которые работодатели имеют право предоставлять на свое усмотрение, стремительно сокращаются. Проблемы есть и с обеспечением сотрудников обязательными гарантиями, прописанными в ТК РФ, передает «Коммерсантъ».

«Так, по данным РМЭПЗН, каждый седьмой занятый сталкивается с отказом оплатить больничный лист или отпуск, каждый четвертый — отпуск по беременности, родам и уходу за ребенком», — отмечается в работе.

По данным исследования, в санатории стали ездить на 30% меньше, корпоративную медицинскую страховку получать на 20% реже. Наибольшее сокращение наблюдается в сфере предоставления льготных кредитов. Показатель здесь упал с 14 до 2,5 процента. Снижение не наблюдается лишь в сфере корпоративного обучения, однако и здесь наблюдается дискриминация — женщинам зачастую оно доступнее.

Влияют на это и собственные желания сотрудников. По результатам опросов, многие перешли бы на дистанционную занятость при сокращении зарплаты и льгот. Как отметили в РМЭПЗН, подобная тенденция позволит работодателям нанимать менее требовательных кандидатов.

Сотрудники также стали чаще бояться требовать прибавку к зарплате. По данным Superjob, больше подвержены этому женщины.