Ванга и Сильвия Браун предсказывали пандемию COVID-19 еще в 1995 и 2008 годах

Москва, 8 ноября. Провидицы Ванга и Сильвия Браун предсказывали начало пандемии коронавируса еще много лет назад.

Коронавирус атаковал мир в 2019 году. Никто не думал, что инфекция захватит всю планету, однако уже через несколько месяцев Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию.

Многие задаются вопросом, когда закончатся ограничения и потери. За ответом некоторые стали обращаться к давним предсказаниям известных провидцев. Еще в 1995 году Ванга предсказала начало пандемии в 2020 году. При этом она указала точное место — Китай.

«Корона будет повсюду. <...> Беда придёт от «желтых». Планета будет охвачена некой страшной болезнью из прошлого, которая за короткий период сможет забрать жизни огромного количества людей», — говорила Ванга.

Прорицательница Сильвия Браун в 2008 году опубликовала книгу, в которой было написано, что «тяжелая болезнь, похожая на пневмонию, распространится по всему земному шару». Она атакует легкие и бронхи и сопротивляется всем известным методам лечения. Браун отмечала, что болезнь уйдет так же внезапно, как и появилась, но потом настигнет снова.

Ранее заведующий Научно-учебной лабораторией «Социология образования и науки» НИУ ВШЭ рассказал, что из-за пандемии коронавируса у человечества появились новые фобии.