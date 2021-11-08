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Кинолог Голубев дал советы по защите собак от убийц

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 05:23
Общество
Кинолог Голубев дал советы по защите собак от убийц
Невские Новости  /  Майя Котелова

Москва, 8 ноября. Кинолог Владимир Голубев дал советы, которые помогут отучить пса от привычки подбирать что-то на улице. Это спасет собаку от убийц, которые специально травят чужих питомцев.

Голубев поделился соответствующей информацией во время беседы с РИА Новости. Специалист подчеркнул, что научив собаку не подбирать разные предметы на улице, хозяин также спасет ее от заболеваний, потому что куски еды могут быть источниками болезнетворных вирусов и бактерий. Кинолог заявил, что собаку необходимо обучать выполнять команды, как только она появилась в доме.

По словам специалиста, питомец должен отлично усвоить команду «фу». Для обучения этому приказу хозяину нужно во время прогулки незаметно положить лакомство на землю. Когда питомец захочет подобрать его, владельцу необходимо строго произнести «фу», а если собака пытается съесть лакомство, то нужно резко потянуть на себя поводок и еще раз повторить команду.

Специалист недавно дал советы по выбору кинолога для своего питомца. По мнению Голубева, дрессировщику необходимо любить собак и знать их психологию.

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