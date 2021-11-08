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Гинцбург: COVID-19 можно победить за несколько месяцев с помощью вакцинации

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 05:15
Общество
Гинцбург: COVID-19 можно победить за несколько месяцев с помощью вакцинации
pixabay.com

Москва, 8 ноября. Коронавирус удастся одолеть за несколько месяцев, если число вакцинированных резко увеличится. Об этом рассказал директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, вводимые ограничительные меры без вакцинации практически бесполезны. Они должны идти в тандеме с резким увеличением числа привитых против COVID-19, пояснил специалист в интервью «Известиям».

Количество сделавших прививку от коронавируса должно ежедневно увеличиваться в десять раз, тогда пандемию COVID-19 можно победить за несколько месяцев, сказал Гинцбург.

При этом директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи подчеркнул, что людей с QR-кодами и непривитых необходимо различать. А для тех, у кого в организме уровень антител достигает отметки 300, можно не вводить ограничения.

Ранее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что преждевременная ревакцинация от коронавируса может не повлиять на уровень антител в организме.

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вакцинация пандемия коронавирус
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