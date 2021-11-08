Генштаб Белоруссии: Минск не переживает из-за наращивания сил НАТО вблизи границ

Минск, 8 ноября. Минск не видит причин для реализации агрессивных планов на фоне наращивания военных сил НАТО у белорусских границ.

Белоруссия не драматизирует ситуацию на границе со странами НАТО. Об этом рассказал первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Игорь Король на телеканале СТВ.

«Происходят определенные приготовления военных со стороны наших оппонентов. Однако не стал бы драматизировать ситуацию. Руководство сопредельных стран, на мой взгляд, таким образом пытается оторвать свое население от глубочайшего экономического и политического кризиса», — сказал он.

Король добавил, что власти Польши пытаются отвлечь внимание граждан от политических и экономических проблем заявлениями о тяжелом положении на границе и миграционном кризисе. Однако «отдельные горячие головы» могут вынашивать какие-то планы.

Ранее Игорь Король заявил, что Россия и Белоруссия никогда не развяжут войну. Он напомнил, что Москва и Минск никогда не были агрессорами.