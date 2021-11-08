Рост популярности Системы быстрых платежей замедлился в России

Москва, 8 ноября. Рост популярности оплаты товаров через Систему быстрых платежей ЦБ (СБП) замедлился в октябре на фоне отсутствия стимулов для использования сервиса у плательщиков.

В октябре оплата товаров и услуг через СБП впервые превысила 10 млрд рублей. Рост в прошлом месяце составил 49%, тогда как в сентябре показатель достигал 107%, сообщает «Коммерсант». По данным газеты, бизнесу выгодно принимать через СБП безналичную оплату из-за низких комиссий, которые ниже эквайринговых в 2,5–3 раза.

Препятствует развитию оплаты через СБП более сложный клиентский путь, который сказывается на скорости оплаты, отмечает издание. Кроме того, сказывается отсутствие стимулов для использования быстрых платежей у клиентов, сообщил газете глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров.

«Если для переводов в другие банки через СБП у физлиц есть экономический стимул, то в случае оплаты тарифно стимулируются ТСП, а клиенты оказываются в менее выгодных условиях по сравнению с оплатой картами, где есть дополнительные "плюшки" — кэшбэки и т. п.», — сообщил Прохоров, посоветовав «стимулировать физлиц-плательщиков».

Ранее Минэкономразвития РФ выбрало 53 банка для возмещения малому и среднему бизнесу комиссий при использовании Системы быстрых платежей. В министерстве отметили, что банки ежемесячно будут получать субсидию для компенсации уплаченной предпринимателями комиссии за переводы в СБП с 1 июля по 31 декабря текущего года.