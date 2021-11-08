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Минэкономики не поддержало идею Минпросвещения отменить площадки в автошколах
Общество
Минэкономики не поддержало идею Минпросвещения отменить площадки в автошколах
Агентство городских новостей Москва  /  Любимов Андрей

Москва, 8 ноября. Минэкономики не одобрило планы Минпросвещения отменить норматив площади полигона для обучения первоначальным навыкам вождения.

В ведомстве отметили отсутствие оснований для такого шага. Однако из-за разногласий остается неизвестна судьба других нововведений, которые указывается в проекте приказа. Среди них разрешение на обучение на автомагистралях, перераспределение часов занятий в пользу практических, передает «Коммерсантъ».

Также Минпросвещения предлагало отменить требование к автошколам иметь учебную площадку в 0,24 га, без которой они не могут получить лицензию. Однако Минэкономики посчитало, что оснований для отмены этого правила нет. С 1 апреля ГИБДД перестала принимать экзамены на учебной площадке, однако автошколы все равно обязаны иметь такие полигоны.

Ранее юристы предупредили подростков об ответственности за езду без прав. Самостоятельные попытки научиться водить могут закончиться административной ответственностью. Подросткам без прав грозит штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

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