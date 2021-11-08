Минэкономики не поддержало идею Минпросвещения отменить площадки в автошколах

Москва, 8 ноября. Минэкономики не одобрило планы Минпросвещения отменить норматив площади полигона для обучения первоначальным навыкам вождения.

В ведомстве отметили отсутствие оснований для такого шага. Однако из-за разногласий остается неизвестна судьба других нововведений, которые указывается в проекте приказа. Среди них разрешение на обучение на автомагистралях, перераспределение часов занятий в пользу практических, передает «Коммерсантъ».

Также Минпросвещения предлагало отменить требование к автошколам иметь учебную площадку в 0,24 га, без которой они не могут получить лицензию. Однако Минэкономики посчитало, что оснований для отмены этого правила нет. С 1 апреля ГИБДД перестала принимать экзамены на учебной площадке, однако автошколы все равно обязаны иметь такие полигоны.

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