Сценарист Нил Дракманн закончил работу над сериалом по игре The Last of Us

Вашингтон, 8 ноября. Американский сценарист Нил Дракман завершил съемки эпизода сериала по мотивам видеоигры The Last of Us. Он также похвалил команду, которая отвечала за производство проекта.

Нил Дракманн является геймдиректором двух частей The Last of Us. Сценарист при этом подчеркнул, что рад вернуться в Калифорнию. Экранизация игры будет пересказывать сюжет первой части дилогии.

При этом сериал в ряде моментов будет сильно расходиться с первоисточником. Работа над проектом стартовала 5 июля. Съемки продлятся до 8 июня следующего года.

Съемочная команда закончила работу над первой серией сериала еще в августе. В съемках эпизода принимали участие режиссер Кантемир Балагов и оператор Ксения Середа. В данный момент неизвестно, за какой эпизод отвечает Дракманн, но его оператором также была Середа.

Прохожие ранее сняли строительство декораций для сериала по The Last of Us. Создатели проекта возвели большие декорации на улице города в Канаде.