Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 ноября 05:25
05:23
Общество
Кинолог Голубев дал советы по защите собак от убийц
05:22
Общество
Хурма, шпинат и красная рыба оказались полезными продуктами для щитовидной железы
05:15
Общество
Гинцбург: COVID-19 можно победить за несколько месяцев с помощью вакцинации
04:54
Политика
Генштаб Белоруссии: Минск не переживает из-за наращивания сил НАТО вблизи границ
04:37
Общество
Находящимся в зоне риска москвичам заблокируют бесплатный проезд
04:27
Экономика
Рост популярности Системы быстрых платежей замедлился в России
04:27
Общество
Минэкономики не поддержало идею Минпросвещения отменить площадки в автошколах
04:21
Общество
Сценарист Нил Дракманн закончил работу над сериалом по игре The Last of Us
04:17
Общество
Сексолог Кульгавчук напомнил о важности употребления мяса для потенции
04:08
Армия
Минобороны России может закупить беспилотники-камикадзе для ВМФ
Все новости

Сценарист Нил Дракманн закончил работу над сериалом по игре The Last of Us
Общество
Сценарист Нил Дракманн закончил работу над сериалом по игре The Last of Us
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 8 ноября. Американский сценарист Нил Дракман завершил съемки эпизода сериала по мотивам видеоигры The Last of Us. Он также похвалил команду, которая отвечала за производство проекта.

Нил Дракманн является геймдиректором двух частей The Last of Us. Сценарист при этом подчеркнул, что рад вернуться в Калифорнию. Экранизация игры будет пересказывать сюжет первой части дилогии.

При этом сериал в ряде моментов будет сильно расходиться с первоисточником. Работа над проектом стартовала 5 июля. Съемки продлятся до 8 июня следующего года.

Съемочная команда закончила работу над первой серией сериала еще в августе. В съемках эпизода принимали участие режиссер Кантемир Балагов и оператор Ксения Середа. В данный момент неизвестно, за какой эпизод отвечает Дракманн, но его оператором также была Середа.

Прохожие ранее сняли строительство декораций для сериала по The Last of Us. Создатели проекта возвели большие декорации на улице города в Канаде.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Сценарист Нил Дракманн закончил работу над сериалом по игре The Last of Us
сериал The Last of Us нил дракманн
Комментировать