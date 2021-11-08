Минобороны России может закупить беспилотники-камикадзе для ВМФ

Москва, 8 ноября. Минобороны России может заказать несколько сотен беспилотников-камикадзе с возможностью запуска с надводных носителей для охраны морских границ страны.

Речь может идти об отечественных ударных беспилотниках КУБ-БЛА разработки ZALA Aero (входит в концерн «Калашников»), сообщает со ссылкой на источники «Коммерсант». КУБ-БЛА является единственным российским малогабаритным барражирующим боеприпасом для массированного применения, сообщили изданию в ZALA Aero.

За время испытаний разработчикам предложили расширить функционал беспилотника, в том числе для морского базирования, отмечает издание. Комплекс будет готов к постановке на вооружение до конца года.

Сухопутная версия КУБ-БЛА имеет длину 0,95 и размах крыла 1,2 метра. Беспилотник способен летать со скоростью 80–130 км/ч и нести три килограмма полезной нагрузки. Продолжительность полета составляет порядка 30 минут.

Ранее сообщалось, что Воздушно-десантные войска (ВДВ) стали первыми в России вооруженными формированиями, которые полностью перешли на новейшие стрелковые автоматы АК-12. Сейчас военнослужащие ознакамливаться с техническими параметрами и возможностями оружия на стрельбищах.