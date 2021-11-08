Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 ноября 05:25
05:23
Общество
Кинолог Голубев дал советы по защите собак от убийц
05:22
Общество
Хурма, шпинат и красная рыба оказались полезными продуктами для щитовидной железы
05:15
Общество
Гинцбург: COVID-19 можно победить за несколько месяцев с помощью вакцинации
04:54
Политика
Генштаб Белоруссии: Минск не переживает из-за наращивания сил НАТО вблизи границ
04:37
Общество
Находящимся в зоне риска москвичам заблокируют бесплатный проезд
04:27
Экономика
Рост популярности Системы быстрых платежей замедлился в России
04:27
Общество
Минэкономики не поддержало идею Минпросвещения отменить площадки в автошколах
04:21
Общество
Сценарист Нил Дракманн закончил работу над сериалом по игре The Last of Us
04:17
Общество
Сексолог Кульгавчук напомнил о важности употребления мяса для потенции
04:08
Армия
Минобороны России может закупить беспилотники-камикадзе для ВМФ
Все новости

Минобороны России может закупить беспилотники-камикадзе для ВМФ
Армия
Минобороны России может закупить беспилотники-камикадзе для ВМФ
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 8 ноября. Минобороны России может заказать несколько сотен беспилотников-камикадзе с возможностью запуска с надводных носителей для охраны морских границ страны.

Речь может идти об отечественных ударных беспилотниках КУБ-БЛА разработки ZALA Aero (входит в концерн «Калашников»), сообщает со ссылкой на источники «Коммерсант». КУБ-БЛА является единственным российским малогабаритным барражирующим боеприпасом для массированного применения, сообщили изданию в ZALA Aero.

За время испытаний разработчикам предложили расширить функционал беспилотника, в том числе для морского базирования, отмечает издание. Комплекс будет готов к постановке на вооружение до конца года.

Сухопутная версия КУБ-БЛА имеет длину 0,95 и размах крыла 1,2 метра. Беспилотник способен летать со скоростью 80–130 км/ч и нести три килограмма полезной нагрузки. Продолжительность полета составляет порядка 30 минут.

Ранее сообщалось, что Воздушно-десантные войска (ВДВ) стали первыми в России вооруженными формированиями, которые полностью перешли на новейшие стрелковые автоматы АК-12. Сейчас военнослужащие ознакамливаться с техническими параметрами и возможностями оружия на стрельбищах.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Минобороны России может закупить беспилотники-камикадзе для ВМФ
минобороны вооружение калашников
Комментировать