Дуэйн Джонсон намерен снять продолжение «Разлома Сан-Андреас»

Лос-Анджелес, 8 ноября. Голливудский актер Дуэйн Джонсон рассказал, что у него есть идея для съемок продолжения фильма «Разлом Сан-Андреас». При этом главной проблемой будущей киноленты является планирование.

В оригинальном фильме-катастрофе повествуется о пилоте спасательного вертолета, который после землетрясения в Лос-Анджелесе объединяется со своей бывшей женой, чтобы найти их дочь, прежде чем очередная серия сейсмических сдвигов уничтожит западное побережье. Об этом сообщает ScreenRant.

Фильм получил смешанные отзывы критиков, но заработал 474 млн долларов в мировом прокате и стал финансово успешным. В недавнем интервью «Скала» рассказал, что идея продолжения уже обсуждалась внутри его продюсерской компании Seven Bucks.

«У нас была отличная идея для «Разлома Сан-Андреас». Я думаю, это здорово. Вы знаете, проблема, с которой мы сталкиваемся — это планирование», — отметил Джонсон.

Ранее стало известно, что франко-канадский режиссер Дени Вильнев начнет работу над продолжением нашумевшего блокбастера «Дюна» следующим летом. Старт съемочного процесса запланирован на 18 июля 2022 года.