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Трамп раскритиковал Байдена за капитуляцию в Афганистане
Политика
Трамп раскритиковал Байдена за капитуляцию в Афганистане
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 8 ноября. Экс-президент США Дональд Трамп выступил с критикой американского лидера Джо Байдена за вывод войск из Афганистана. Он считает, что авиабазу Баграм теперь может захватить Китай.

Бывший глава государства считает, что нынешняя администрация пытается дистанцироваться от ухода и его последствий для Соединенных Штатов. Об этом он заявил в интервью для Fox News.

«Они больше не говорят об этом. Они намеренно не говорят об этом. Через два-три дня после того как все закончилось, они перестали даже упоминать об этом. То, что они сделали с так называемым уходом, который на самом деле был капитуляцией, то, что они сделали, было самой неловкой, ужасной вещью, и я не знаю, сможем ли мы психологически оправиться от этого», — сказал Трамп.

Трамп раскритиковал Байдена за капитуляцию в Афганистане
Global Look Press / Stefani Reynolds - Pool via CNP/Rahmatullah Alizadah/STR / XinHua/Keystone Press Agency

Он напомнил, что именно его усилиями численность войск США в Афганистане сократилась до 2500 человек. Политик отметил, что поступил бы аналогично, но выход был бы через силу.

«Мы бы сохранили Баграм, потому что он находится рядом с Китаем. И это в часе езды от их ядерного объекта, и мы тоже отказались от этого. И теперь, по моему мнению, Китай собирается захватить Баграм», — подчеркнул экс-президент.

Ранее стало известно, что американский лидер Джо Байден отошел от принципа «Америка на первом месте», которому следовал его предшественник Дональд Трамп. Политик признался, что этот принцип начал ставить США на последнее место.

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сша афганистан трамп байден
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