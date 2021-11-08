Захарова: США должны сделать шаги для разрешения кризиса в отношениях с Россией

Москва, 8 ноября. Вашингтон должен сделать практические шаги, чтобы решить ситуацию, которая завела в тупик отношения с Москвой.

Официальный представитель МИД России ответила на вопрос, смогут ли Россия и США решить вопрос кризиса с визами и другими американскими проблемами. Об этом она рассказала в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

«Если они хотят двигаться дальше, в какое-либо будущее двусторонних отношений, нормальных, в том числе и по этой линии, они должны предпринять ряд практических шагов. Для разблокирования той ситуации, которой сами завели в тупик», — сказала Захарова.

Ранее Захарова раскритиковала участников нормандских переговоров за игнорирование Москвы. Участники «нормандского формата» по Донбассу проигнорировали предложение Москвы обсудить итоговый документ.