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Захарова: США должны сделать шаги для разрешения кризиса в отношениях с Россией
Политика
Захарова: США должны сделать шаги для разрешения кризиса в отношениях с Россией
Пресс-служба департамента информации и печати МИД России

Москва, 8 ноября. Вашингтон должен сделать практические шаги, чтобы решить ситуацию, которая завела в тупик отношения с Москвой.

Официальный представитель МИД России ответила на вопрос, смогут ли Россия и США решить вопрос кризиса с визами и другими американскими проблемами. Об этом она рассказала в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

«Если они хотят двигаться дальше, в какое-либо будущее двусторонних отношений, нормальных, в том числе и по этой линии, они должны предпринять ряд практических шагов. Для разблокирования той ситуации, которой сами завели в тупик», — сказала Захарова.

Ранее Захарова раскритиковала участников нормандских переговоров за игнорирование Москвы. Участники «нормандского формата» по Донбассу проигнорировали предложение Москвы обсудить итоговый документ.

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