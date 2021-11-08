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Юрист Уваров напомнил о необходимости оплатить налоги на недвижимость до 1 декабря
Общество
Юрист Уваров напомнил о необходимости оплатить налоги на недвижимость до 1 декабря
pixabay.com

Москва, 8 ноября. Срок уплаты налогов на имущество физлиц, а также земельного налога, истекает 1 декабря. Об этом рассказал член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров.

Юрист в беседе с РИА Новости напомнил, что налог на имущество физлиц уплачивается в России не позднее 1 декабря года, следующего за налоговым периодом. Если человек владеет объектом неполный год, то налог начисляется с учетом полных месяцев владения.

Уваров отметил, что если гражданин стал собственником недвижимости до 15 числа, то этот месяц считается полным и идет в расчет налога. Если после — то месяц не учитывается. В случае с земельным налогом действуют такие же правила.

Если налог не платить или просрочить выплаты, то на должника наложат штрафные санкции. Каждый день просрочки равен 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от суммы задолженности, заявил юрист.

Если налог не будет уплачен в срок, то ФНС обратится в суд. По словам юриста, решение суда направят приставам, а также работодателю – для удержания средств с зарплаты.

Ранее юрист Иван Соловьев посоветовал оспорить кадастровую стоимость имущества для снижения налога. Также не стоит забывать и о налоговых вычетах.

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налоги имущество физлица
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