Автоэксперт Горбачев напомнил о правилах включения дальнего света при езде ночью

Москва, 8 ноября. Езда в темное время суток является особо опасной, поэтому необходимо не забывать переключать дальний свет на ближний. Об этом рассказал автомобильный эксперт Михаил Горбачев.

Двигаясь по загородному шоссе ночью необходимо включать дальний свет фар за 150 метров от встречного автомобиля. По словам Горбачева, если водитель движущейся в другом направлении машины не меняет свет, есть вероятность, что он заснул за рулем.

Также специалист отметил, что догоняя автомобиль, необходимо переключить дальний свет, иначе можно ослепить водителя. При этом, если происходит такая ситуация с вами, нужно съехать на обочину и пропустить машину, чтобы не попасть в серьезное ДТП. Кроме этого, автоэксперт посоветовал заранее менять свет фар на гребне холма.

«Если произошло ослепление, нужно, не меняя полосы, не поворачивая руль ни налево, ни направо, просто ехать прямо, остановиться довольно уверенно и включить знак аварийной остановки», — сказал Горбачев в интервью агентству «Прайм».

Ранее юрист Анатолий Миронов предупредил об автоматических штрафах водителей за выключенные фары. Такие санкции вошли в новые составы административных правонарушений ПДД.