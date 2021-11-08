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Захарова раскритиковала участников нормандских переговоров за игнорирование Москвы
Политика
Захарова раскритиковала участников нормандских переговоров за игнорирование Москвы
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Москва, 8 ноября. Участники нормандских переговоров по Донбассу проигнорировали предложение Москвы обсудить итоговый документ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что участники «нормандского формата» не ответили на призыв России обсудить итоговый документ, который может быть предложен сторонам для реализации. Об этом она рассказала в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

«Постоянно говорят о том, что побуждают российскую сторону, а Москва якобы не готова. Москва каждый раз говорит: прежде чем проводить эти встречи, об этом говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров,… нужно просчитать, какой будет итог. Не с точки зрения того, будет ли он приятен кому-либо или неприятен», — заявила Захарова.

Она отметила, что необходим конкретный результат, чтобы избежать бесполезных встреч. Поэтому Москва предлагает рассмотреть итоговый документ.

Ранее представитель МИД РФ сообщила, что Сергей Лавров из-за рабочего графика в ближайшее время не сможет принять участие в возможной встрече «нормандского формата». Соответствующее заявление Захарова сделала во время брифинга.

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